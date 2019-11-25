Суд вынес приговор жителю Ангарска, который убил и расчленил своего знакомого

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-25T08:49:29+03:00

Суд отправил жителя Ангарска за убийство в колонию строгого режима на 11,5 лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ангарский городской суд вынес приговор 43-летнему мужчине за убийство знакомого. В феврале 2019 года обвиняемый со своим приятелем распивал спиртное. Отдых привел к кровавой резне. Между ними произошла ссора. Своему оппоненту мужчина нанес множество ранений, от которых потерпевший скончался. После этого преступник расчленил тело убитого, чтобы скрыть содеянное. Останки выбросил в мусорные контейнеры недалеко от дома и часть из них спрятал на балконе.

- Ему было предъявлено обвинение в убийстве, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда, - Ранее обвиняемый уже был дважды судим за причинение тяжкого вреда здоровью, также на почве распития спиртного.

Суд признал состояние опьянения отягчающим обстоятельством. И приговорил подсудимого к лишению свободы на 11 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU