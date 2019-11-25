Лес уходил, а деньги не возвращались: в Иркутске возбудили 2 уголовных дела по контрабанде леса в Китай

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-25T10:28:18+03:00

В Иркутске возбудили два уголовных дела по контрабанде леса в Китай. Фото: пресс-службы Иркутской таможни.

Из-за границы в российские банки не вернулось валютная выручка в сумме больше 87,7 миллионов рублей

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С декабря 2017 год по 2018 год иркутская фирма в рамках международной сделки купли-продажи с Маньчжурской торгово-экономической компанией подала 35 электронных экспортных деклараций на товар в Нижнеудинский таможенный пост. В документах было заявлено общим объемом 3,7 тысяч кубометров пиломатериалов разных пород на вывоз в Китай. По результатам проведенной экспертизы рыночная стоимость товара - 31,3 миллиона рублей.

- Иркутская таможня выяснила, что в декларациях фирма представила недостоверны сведения на древесину и фиктивные договора купли-продажи, - сообщает Татьяна Красавина, главный государственный таможенный инспектор Иркутской таможни, - Кроме этого, было установлено, что на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму больше 87,7 миллионов рублей.

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела, одно по контрабанде пиломатериалов в Китай, второе по уклонению от возвращения оплаты за товар.

ИСТОЧНИК KP.RU