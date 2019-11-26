2019-11-26T06:00:27+03:00
Общество

Региональной сети дискаунтеров «ХлебСоль» исполнилось пять лет

До конца года число таких магазинов в Иркутской области увеличится до 200
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Региональной сети дискаунтеров «ХлебСоль» исполнилось пять лет. Фото: ООО «Маяк»Региональной сети дискаунтеров «ХлебСоль» исполнилось пять лет. Фото: ООО «Маяк»
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В ноябре 2019 года сеть дискаунтеров «ХлебСоль», входящая в группу компаний «Слата», отметила пять лет со дня основания. Своевременно внедренный в 2014 году формат дискаунтера сейчас динамично развивается. К концу этого года в Иркутской области будет уже 200 таких магазинов.

Как отметил Вячеслав Заяц, председатель совета директоров ГК «Слата», рост сети составляет в среднем 20% в год.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор РС «ХлебСоль», сообщил, что в день магазины низких цен посещает примерно 150 тысяч покупателей. Стоимость среднего чека составляет около 300 рублей.

- Дискаунтеры привлекают покупателей ценами на продукты питания и непродовольственные товары, - подчеркивает Мащей Романовски, директор розничной сети «ХлебСоль». - Их отличие от рыночных в меньшую сторону может доходить до 15%. Также в таких магазинах бывают выгодные сезонные акции на популярные товары со скидкой до 50%. При этом ассортимент товаров в универсамах рассчитан на базовые потребности покупателя, а продукцию можно купить, не переплачивая за бренд, рекламу и т.д. Около 15% от всего ассортимента таких магазинов представлено собственной торговой маркой. Это качественные товары среднего ценового сегмента, которые пользуются хорошим спросом.

Движение к более качественному предложению с сохранением преимуществ дискаунтера продолжится. Первые изменения ожидаются в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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