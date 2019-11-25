2019-11-25T14:37:24+03:00
Происшествия

Таксист продавал несуществующие запчасти через интернет в Иркутске

За аналогичные преступления иркутянин уже был судим
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Иркутский таксист попался на мошенничестве: его подозревают в серии афер через сайт объявлений.Иркутский таксист попался на мошенничестве: его подозревают в серии афер через сайт объявлений.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Завороженные "хорошей ценой" покупатели забывают предупреждения полиции об осторожности в сделках через сайты объявлений. И продолжают попадаться на удочку аферистов. Очередной жертвой интернет-мошенника стал житель Усолья-Сибирского. На одном из сайтов мужчина обратил внимание на объявление о продаже лодочного мотора. Его автор в разговоре сообщил, что может выступить посредником сделки. А запчасть отправит его знакомый из Владивостока, в доказательство будет предоставлена транспортная накладная. Поверив "посреднику", мужчина перевел в качестве предоплаты 19 тысяч рублей. Однако обещанного мотора так и не дождался. А мошенник уже отключил телефон. Тогда за помощью он обратился в полицию.

- Полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Аферистом оказался 57-летний таксист из Иркутска.

Как выяснилось, иркутянин уже имеет судимость за антологичные преступления. Через сайт объявлений он обманул, по предварительным данным, пятерых жителей Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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