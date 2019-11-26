Первые ледовые переправы откроются в конце декабря в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:01 2019-11-26T04:01:18+03:00

Не выезжайте на лед раньше времени - это опасно для жизни

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51 ледовую переправу откроют в Иркутской области, как только лед встанет. Инспекторы ГИМС озвучили предварительные сроки подготовки ледовых дорог. Первые из них в Приангарье появятся только в конце декабря. Выезжать на лед раньше времени – опасно для жизни!

- Для водителей, сознательно идущих на риск и подвергающих угрозе жизнь пассажиров во время выезда на лед вне ледовых переправ, законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность, - предупреждают сотрудники МЧС России по Иркутской области.

Всего в регионе в сезон 2019-2020 будут открыты 51 ледовая переправа в 21 муниципальном образовании. Сейчас в предполагаемых неразрешенных местах выездов автотранспорта на подмерзшие водоемы устанавливают предупреждающие и запрещающие знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU