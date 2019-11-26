2019-11-26T06:28:18+03:00
Происшествия

В Иркутской области произошла серия налетов на магазины

Попытки "обчистить кассы" закончились для преступников побегом из торговой точки
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Иркутской области произошла серия налетов на магазиныВ Иркутской области произошла серия налетов на магазиныФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В предновогодней суете яркие витрины магазинов привлекают не только покупателей, но желающих поживиться за чужой счет. Так, за выходные в Иркутской области было три попытки "обчистить кассы". Налетчики в масках, угрожая оружием, напали на магазины в Иркутске, Ангарске и Братске. Однако уйти, а точнее убежать пришлось ни с чем. Продавцы вовремя отреагировали и нажали на тревожную кнопку - это спугнуло преступников.

- По всем случаям полиция проводит проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, - Оперативники изучают записи с камер видеокамер, опрашивают свидетелей.

За разбой несостоявшимся грабителям грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В предновогодний период нападения на торговые точки увеличиваются, поэтому в рамках профилактической акции "Безопасный новый год" сотрудники полиции просят быть особенно бдительными.

5 правил безопасности. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

5 правил безопасности.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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