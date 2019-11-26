Мужчину, который похитил 9-летнюю школьницу, арестовали в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-26T12:13:22+03:00

Девочку помог спасти проходящий мимо старшеклассник, который услышал ее крики о помощи

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Днем 23 ноября в Иркутске 9-летнюю девочку украл неизвестный мужчина. Вероятно, у него был четко обдуманный план. Преступник сидел в машине и, как только увидел школьницу, решил воплотить его в жизнь. Он вышел из автомобиля, схватил ребенка и затолкал в салон. Злоумышленник не терял не минуты - заблокировал двери автомобиля и быстро уехал. К счастью, недалеко проходил старшеклассник, который услышал крики девочки. Подросток мгновенно кинулся за помощью.

- Юноша обратился к мужчине. Вдвоем они догнали автомобиль и перекрыли ему дорогу. У них получилось спасти ребенка, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. - Преступнику удалось скрыться. Но всего через несколько часов его доставили в отделение полиции

Это было не первое преступление для задержанного. Он уже дважды отсидел за похожие преступления. Последний его срок закончился в марте 2017 года. Сейчас преступник находится под стражей. На этот раз мужчину будут судить за похищение несовершеннолетнего. Он может отправиться за решетку до двенадцати лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU