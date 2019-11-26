2019-11-26T13:28:54+03:00
Общество

СМИ: врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти

Больной порой и не подозревает, что его сердце плохо работает
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
СМИ: врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти.СМИ: врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Внезапная сердечная смерть получила свое название потому, что случается у практически здоровых людей в один момент. До этого ни разу не жаловавшийся на недомогания человек умирает от внезапного сердечного приступа.

- По данным Европейского реанимационного совета, на территории Европейского союза ежегодно фиксируется около 700 тыс. случаев внезапной сердечной смерти, - сообщает News.ru, - В России, согласно Национальным рекомендациям по определению риска и профилактике ВСС, из-за внезапной остановки сердца ежегодно погибает 200–250 тыс. человек.

Врачи установили, что большинство внезапных смертей случается из-за нарушения сердечного ритма. В 85% случаев смерть наступает из-за ускоренной сердечной деятельности и в 15% из-за замедления работы сердца.

Аритмии в свою очередь, возникает чаще всего из-за стресса, а развиваются они в течение двух-трех секунд.

Снизить вероятность внезапной смерти поможет соблюдение режима, отдых и работа должны быть в балансе.

Многие даже не знают, что их сердце страдает. Из всех сердечных смертей около 20% приходятся на безболезненную ишемию. Получается, что из-за отсутствия, например нервных связей человек не чувствует боли. А первым проявлением болезни сердца становится инфаркт.

Такую патологию не всегда можно обнаружить даже при ЭКГ. Чтобы распознать заранее, что сердце болеет, специалисты советуют проводить мультиспиральную компьютерную томографию коронарных артерий. При помощи контраста, который вводят в вену через аппарат КТ можно отследить проходимость всех сердечных сосудов.

Поможет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний комплексное исследование на определение уровня жиров в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бил или не бил, вот в чем вопрос: директора школы в Сибири судили за избиение учеников
Сибиряк надругался над школьницей, но признал это только на очной ставке
Новый год как в сказке: городскую площадь в Бурятии украсит сказочная рождественская карета
В Иркутской области школа выплатит ученице компенсацию за сломанную ногу
В МВД рассказали о преступлениях, которые совершаются чаще в преддверии Нового года
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Причина пожара в мебельном магазине в Иркутске: по предварительной версии, неисправна электропроводка
Мужчину, который похитил 9-летнюю школьницу, арестовали в Иркутске
Увидели, что не добили и решили сжечь заживо: двое сибиряков жестоко убили незнакомца, чтобы забрать его машину
Газета "Комсомольская правда" к утреннему столу: доставка на дом или в офис с 1 декабря
Количество подхвативших ОРВИ выросло в Иркутской области
Студентка ИГУ приняла участие в Общероссийском форуме «Россия студенческая»
Летчик-космонавт Анатолий Иванишин пообщался со школьниками в Тулунском районе
Разъяренная собака напала на мужчину в Бурятии и откусила ему нос
За моральный вред должник из Иркутска расплатился автомобилем
Трое вооруженных преступников из Бурятии ограбили АЗС на 14 тысяч рублей
Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли в Братске, его стоимость составила больше 500 тысяч рублей
Водителя, который сбил школьницу, ищут в Усть-Куте
Команда Иркутской нефтяной компании стала чемпионом III Международного турнира по волейболу "Volley Пром 2019"
Похороны жены мэра Тулуна Ларисы Карих, погибшей в ДТП, состоятся 26 ноября
В Иркутской области произошла серия налетов на магазины
Региональной сети дискаунтеров «ХлебСоль» исполнилось пять лет
Первые ледовые переправы откроются в конце декабря в Иркутской области
Огонь уничтожил 1200 кв.м: мебельный магазин сгорел в Иркутске 26 ноября
Прогноз погоды на 26 ноября в Иркутске: днем без осадков
Таксист продавал несуществующие запчасти через интернет в Иркутске
Члены Общественного Совета при Заксобрании обсудили тему дифференциации зарплаты