СМИ: врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-26T13:28:54+03:00

Больной порой и не подозревает, что его сердце плохо работает

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Внезапная сердечная смерть получила свое название потому, что случается у практически здоровых людей в один момент. До этого ни разу не жаловавшийся на недомогания человек умирает от внезапного сердечного приступа.

- По данным Европейского реанимационного совета, на территории Европейского союза ежегодно фиксируется около 700 тыс. случаев внезапной сердечной смерти, - сообщает News.ru, - В России, согласно Национальным рекомендациям по определению риска и профилактике ВСС, из-за внезапной остановки сердца ежегодно погибает 200–250 тыс. человек.

Врачи установили, что большинство внезапных смертей случается из-за нарушения сердечного ритма. В 85% случаев смерть наступает из-за ускоренной сердечной деятельности и в 15% из-за замедления работы сердца.

Аритмии в свою очередь, возникает чаще всего из-за стресса, а развиваются они в течение двух-трех секунд.

Снизить вероятность внезапной смерти поможет соблюдение режима, отдых и работа должны быть в балансе.

Многие даже не знают, что их сердце страдает. Из всех сердечных смертей около 20% приходятся на безболезненную ишемию. Получается, что из-за отсутствия, например нервных связей человек не чувствует боли. А первым проявлением болезни сердца становится инфаркт.

Такую патологию не всегда можно обнаружить даже при ЭКГ. Чтобы распознать заранее, что сердце болеет, специалисты советуют проводить мультиспиральную компьютерную томографию коронарных артерий. При помощи контраста, который вводят в вену через аппарат КТ можно отследить проходимость всех сердечных сосудов.

Поможет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний комплексное исследование на определение уровня жиров в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU