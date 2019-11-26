Смертельное ДТП на Академическом мосту в Иркутске: один человек погиб в столкновении КамАЗа и Toyota RAV4

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-26T18:03:35+03:00

Смертельное ДТП на Академическом мосту в Иркутске: один человек погиб в столкновении КамАЗа. Фото: "ДТП 38RUS".

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Крупное ДТП произошло поздним вечером, 26 ноября, в Иркутске. Около 21.00, на Академическом мосту водитель КамАЗа не справился с управлением и протаранил Toyota RAV4. После столкновения с кроссовером, который ехал впереди, грузовик занесло, и он врезался в бетонные ограждения. Не обошлось без жертв.

- На месте погиб один человек, еще двое с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас выясняются их личности.

Что касается водителя Тойоты, то он не пострадал. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности этой аварии. Чтобы избежать подобных трагедий, полицейские советуют иркутским водителям соблюдать скоростной режим на дорогах, и не садиться за руль в алкогольном опьянении.

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ИСТОЧНИК KP.RU