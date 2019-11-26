2019-11-26T07:37:38+03:00
Происшествия

Водителя, который сбил школьницу, ищут в Усть-Куте

Полиция просит откликнуться свидетелей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Водителя, сбившего школьницу на улице Зверева, ищут в Усть-Куте.Водителя, сбившего школьницу на улице Зверева, ищут в Усть-Куте.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Внимание розыск! В Усть-Куте ищут водителя, который не сообщил о ДТП в Госавтоинспекцию. Авария произошла 25 ноября около 13.30 на улице Зверева. Водитель сбил 12-летнюю девочку. Школьницу после пришествия он отвез домой, однако оттуда скрылся, не сообщив о случившемся в ГИБДД. Спустя несколько часов ребенку понадобилась медицинская помощь.

- Полиция настоятельно рекомендует водителю самостоятельно явиться в отдел внутренних дел для установления всех обстоятельств ДТП, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Госавтоинспекция также просит откликнуться свидетелей или людей обладающих какой-либо информацией по поводу этого происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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