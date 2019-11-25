Садиста, который вывез возлюбленную в лес и бил битой, арестовали на два месяца
На днях по соцсетям разлетелась жуткая история - в Железногорске-Илимском мужчина едва не убил возлюбленную. В ночь с 8 на 9 ноября Антон (имя изменено - прим.ред.) вывез Татьяну Боркину в лес,бил битой по голове и ногам, а потом трижды всадил нож в грудь. И все это из ревности - он не собирался отпускать девушку, хотя она давно хотела разойтись с ним окончательно.
Отношения их начались в 2016 году, но только первый год все складывалось хорошо - они жили вместе, Антона не остановило даже то, что у Татьяны есть сынишка. Но потом начались скандалы, побои... Мужчина почти не работал, выпивал, срывался на ребенке. Татьяна защищала сына, а в ответ он в гневе набрасывался на нее. Они разъехались, но Антон подкарауливал возлюбленную на улице, врывался к ней в квартиру.
- Я говорила, что хочу расстаться, и он бил меня кулаком в лицо, - рассказывает девушка "Комсомолке".
Девушка до и после избиения. Фото: аккаунт kipriyanovna в Инстаграме.
После того жуткого избиения в лесу Татьяна все еще не оправилась. Выжила она тогда только благодаря тому, что выбралась к дороге, ее подобрали и отвезли к врачам. Теперь на голове и груди у нее наложены швы, мучают боли, и ходить без тросточки она пока не может. Живет пока у родителей - так легче и спокойнее.
Сибиряк из ревности вывез возлюбленную в лес и избил битой.Видео: аккаунт kipriyanovna в Инстаграме.
Буквально на следующий день после того, как эта страшная история получила огласку, 31-летнего садиста задержали. Следователи предъявили ему обвинение по статье «Покушение на убийство», а теперь, как сообщили в СУ СКР по региону, ему выбрали меру пресечения - арест на два месяца.
Кстати, на сайте Нижнеилимского городского суда «Комсомолка» нашла еще одно уголовное дело, которое было возбуждено на Антона этим летом. Выпив горячительного, он украл на улице мобильник у другого пьяного мужчины. Но дело прекратили, поскольку Антон извинился перед ограбленным и вернул ему деньги за телефон – 4,5 тысячи рублей, и тот его простил.
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ИСТОЧНИК KP.RU