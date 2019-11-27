2019-11-27T04:10:54+03:00
Общество

За наезд на коллегу судили жительницу Братска

Женщина наехала на него, управляя дизельным погрузчиком
Мария КНЯЗЕВА
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За наезд на коллегу судили жительницу БратскаЗа наезд на коллегу судили жительницу БратскаФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Братске закончилось разбирательство по поводу инцидента на одном из предприятий. В декабре 2018 года 40-летняя женщина, управляя дизельным погрузчиком наехала на своего коллегу.

- Своими действиями, нарушением правил безопасности при ведении работ, жительница города Братска причинила тяжкий вред здоровью работнику предприятия, - сообщает Прокуратура Иркутской области.

Обвинительное заключение от Прокуратуры поступило в суд еще в августе 2019 года. Накануне прошло заключительное заседание. Судья признал братчанку виновной по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и назначил обвиняемой 10 месяцев ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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