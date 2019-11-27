2019-11-27T06:37:34+03:00
Происшествия

Маршрутка №32 столкнулась с Toyota RAV4 в Иркутске: пострадал один человек

Еще одна авария с участием автобуса появилось
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Маршрутка №32 столкнулась с Toyota RAV4 в Иркутске: пострадал один человек. Фото: "ДТП 38RUS".Маршрутка №32 столкнулась с Toyota RAV4 в Иркутске: пострадал один человек. Фото: "ДТП 38RUS".
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Сразу две аварии с участием общественного транспорта произошло утром, 27 ноября в Иркутске. На пересечении улиц Киевская и Пионерская маршрутка №32 столкнулась с Toyota RAV4. В салоне автобуса находилось 12 пассажиров, один из них пострадал. Помощь ему оказали прибывшие на место медики.

Еще одна авария произошла на улице Академической. Водитель Тойоты Растикс, который ехал в сторону Лермонтова, не справился с управлением и врезался в маршрутку №10. А в нее, в свою очередь врезался автобус №18. В этом происшествии, по предварительной информации, никто не пострадал.

- Сейчас выясняются все подробности этих аварий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Опрашиваются водители и очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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