2019-11-27T07:10:20+03:00
Происшествия

Четверых сибиряков осудили за хищение боеприпасов с военного склада

Оружие они хранили в тайниках у себя дома
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Четверых сибиряков осудили за хищение боеприпасов с военного склада.Четверых сибиряков осудили за хищение боеприпасов с военного склада.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Оперативники УФСБ России по Центральному военному округу раскрыли похитителей оружия. В 2018 году четверо гражданских служащих - стрелки военизированной охраны одного из объектов Министерства обороны России в Зиминском районе, вынесли с арсеналов патроны, гранаты и взрыватели к ним.

- Сотрудники федеральной службы безопасности изъяли из незаконного оборота 1022 штук боеприпасов различных калибров, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области, - Тайники с украденным оружием находились в домах преступников.

Решив избавиться от улик, один из злоумышленников выкинул несколько гранат на дно реки Ока, откуда их и достали оперативники.

Всех четверых сибиряков за хищение и незаконное хранение боеприпасов Зиминский городской суд приговорил к условному лишению свободы на срок от 3,8 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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