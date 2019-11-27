2019-11-27T10:07:01+03:00
Происшествия

Кому корова, а кому афера: чтобы продать буренку за 17 тысяч, сибирячка перевела "фермеру" 53 тысячи

За сутки жительницы Усольского района перевели мошенникам почти 100 тысяч
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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За сутки жительницы Усольского района перевели мошенникам почти 100 тысяч.За сутки жительницы Усольского района перевели мошенникам почти 100 тысяч.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На удочку мошенников попадаются не только люди в возрасте, но и молодые, которые казалось, должны быть осведомлены о мошенниках-банкирах. Но гипнотический голос на другом конце провода убедил 20-летнюю усольчанку, что с ее счета пытаются списать деньги. Схема старая, позвонивший представился девушке работником банка. Для предотвращения "списания" своих денег она назвала мошеннику цифры с оборотной стороны карты. Благодаря доверчивости девушки мошенники совершили две покупки в интернет магазине, общей суммой 46 тысяч рублей.

- В случае сомнений по поводу сохранности своих денег, потерпевшей следовало позвонить на номер телефона указанный на оборотной стороне банковской карты, чтобы уточнить информацию у настоящего специалиста банка, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, - По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье кража.

Еще одна жертва мошенников из Усольского района разместила объявление о продаже коровы за 17 тысяч рублей на одном из специальных сайтов. Уже через полчаса ей позвонил аферист и представился фермером. Он заверил женщину, что купит корову, но для этого нужно пройти к банкомату. Там следуя инструкциям лжефермера она сняла деньги со своей карты и перевела их на чужие счета. В итоге потерпевшая лишилась 53 тысяч рублей.

По этому поводу проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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