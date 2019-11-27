СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-27T14:25:21+03:00

Школьный автобус попал в ДТП в Иркутской области, десять кадетов попали в больницу.

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Школьный автобус попал в ДТП в Иркутской области днем 27 ноября. Семнадцать воспитанников гвардейского кадетского корпуса из Усолья-Сибирского и их сопровождающие возвращались с поездки на экскурсию в Ангарске. В районе поселка Тельма он столкнулся с легковым автомобилем, который выехал навстречу.

Для десяти 13-летних подростков и водителя поездка закончилась в больнице. Дети получили синяки и ушибы от удара. Туда же доставлен и 30-летний шофер седана.

- Пострадавшие в аварии воспитанники Усольского гвардейского кадетского корпуса находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщает министерство здравоохранения Иркутской области. - Пострадавшие доставлены в приемное отделение Усольской городской больницы. На месте происшествия работало три бригады скорой помощи. Состояние водителя -средней степени тяжести. Сейчас медики проводят полное обследование поступивших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746412" frameborder="0"></iframe> Школьный автобус с воспитанниками усольского кадетского корпуса попал в аварию в поселке Тельма.ГУ МВД по Иркутской области

По факту ДТП, в которое попал школьный автобус в Иркутской области, уже началась проверка, дорожным инспекторам еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU