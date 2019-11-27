Школьный автобус попал в ДТП в Иркутской области, десять кадетов попали в больницу
Школьный автобус попал в ДТП в Иркутской области днем 27 ноября. Семнадцать воспитанников гвардейского кадетского корпуса из Усолья-Сибирского и их сопровождающие возвращались с поездки на экскурсию в Ангарске. В районе поселка Тельма он столкнулся с легковым автомобилем, который выехал навстречу.
Для десяти 13-летних подростков и водителя поездка закончилась в больнице. Дети получили синяки и ушибы от удара. Туда же доставлен и 30-летний шофер седана.
- Пострадавшие в аварии воспитанники Усольского гвардейского кадетского корпуса находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщает министерство здравоохранения Иркутской области. - Пострадавшие доставлены в приемное отделение Усольской городской больницы. На месте происшествия работало три бригады скорой помощи. Состояние водителя -средней степени тяжести. Сейчас медики проводят полное обследование поступивших.
Школьный автобус с воспитанниками усольского кадетского корпуса попал в аварию в поселке Тельма.ГУ МВД по Иркутской области
По факту ДТП, в которое попал школьный автобус в Иркутской области, уже началась проверка, дорожным инспекторам еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU