«У нас зараженный шприц, давайте деньги!»: налетчиков на салон микрозаймов поймали в Черемхове

СЕГОДНЯ 06:10 2019-11-29T06:10:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Дерзкое нападение на салон микрозаймов в Черемхове произошло 28 ноября, около 11 часов утра. В помещение ворвались двое мужчин, достали шприц, и угрожая им сотруднице с криками: «Он заражен!», потребовали отдать им всю выручку из кассы и сотовый телефон. Женщина так и сделала.

Задержать налетчиков удалось по горячим следам. Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения, и выяснили личности преступников. Ими оказались двое местных жителей 24 и 25 лет. Ранее они уже не раз были судимы. Во время обысков у одного из них нашли похищенный телефон, а вот деньги сообщники успели потратить. Вскоре им вновь придется вернуться на скамью подсудимых.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Педофил, который похитил девочку в Иркутске, дважды сидел за изнасилование (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU