В Сибири подростки до смерти забили мужчину в его квартире

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-29T07:00:35+03:00

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- Здравствуйте, это "Скорая", у нас тут убийство, - позвонили медики в полицию 27 ноября, после того, как приехали по вызову в один из многоквартирных домов в Норильске, Красноярского края. Жестокое преступление в суровом северном городе произошло еще 25 ноября. По горячим следам, 27 ноября полиция разыскала подозреваемых, - рассказывают наши коллеги из Комсомольской правды - Красноярск. Кто бы мог подумать, что ими окажутся подростки, которые до этого даже не стояли на учете в КДН.

По версии следствия, вечером 25 ноября двое пьяных подростков 15 и 16 лет пришли с претензиями к 41-летнему жителю Норильска. У него в квартире началась ссора, которая быстро перешла в драку. Молодые люди оказались физически сильнее, к тому же пустили в ход стулья, табуретки и все, что попадется под руку. В итоге они забили мужчину до смерти. . Следователям предстоит выяснить, что стало причиной преступления.

В доказательство вины подростков сотрудники полиции собрали неопровержимые улики, среди которых запись видеонаблюдения и свидетельские показания. Подозреваемые свою вину признали. В настоящее время они задержаны, решается вопрос об их заключении.

ИСТОЧНИК KP.RU