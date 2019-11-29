Запрет на вылет за границу заставил иркутянина выплатить долг в 1,5 миллиона рублей
Иркутянину по ошибке было начислено 1,4 миллиона рублей. Случайные деньги он решил оставить себе, но суд решил иначе. Мужчину обязали вернуть денежные средства.
- В Свердловский отдел судебных приставов Иркутска поступило дело о взыскании всей суммы и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, - Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера.
Однако вовремя требования не были выполнены, тогда приставы решили ограничить его в праве выезда за пределы Российской Федерации и взыскании исполнительного сбора в размере около 100 тысяч рублей.
Как только неплательщику потребовалось вылететь за границу, он выплатил и долг, и исполнительный сбор, всего 1,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU