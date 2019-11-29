2019-11-29T08:27:48+03:00
Общество

Запрет на вылет за границу заставил иркутянина выплатить долг в 1,5 миллиона рублей

Мужчине по ошибке начисляли 1,4 рублей, за решение оставить деньги себе ему пришлось отдавать больше
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Иркутянин вернул долг 1,5 миллиона рублей, только после запрета вылета за границу.Иркутянин вернул долг 1,5 миллиона рублей, только после запрета вылета за границу.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Иркутянину по ошибке было начислено 1,4 миллиона рублей. Случайные деньги он решил оставить себе, но суд решил иначе. Мужчину обязали вернуть денежные средства.

- В Свердловский отдел судебных приставов Иркутска поступило дело о взыскании всей суммы и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, - Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера.

Однако вовремя требования не были выполнены, тогда приставы решили ограничить его в праве выезда за пределы Российской Федерации и взыскании исполнительного сбора в размере около 100 тысяч рублей.

Как только неплательщику потребовалось вылететь за границу, он выплатил и долг, и исполнительный сбор, всего 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сертификаты на покупку жилья для пострадавших от наводнения будут действовать до июня 2020 года
Сгорело все - дом, гараж и машина: в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме
У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме
Стоимость проезда в Улан-Удэ может подняться до 28 рублей
Мошенник из Братска, укравший у клиентов больше 100 тысяч рублей, ответит за это в суде
В нескольких районах Иркутска 2 декабря отключат горячую воду и отопление
Иркутский режиссер снимет фильм о Эмире Кустурице и его музыке
Строитель-аферист, обманувший троих клиентов, предстанет перед судом в Братске
Газета "Комсомольская правда" к утреннему столу: доставка на дом или в офис с 1 декабря
Спасатели эвакуировали 30 человек из горящей многоэтажки в Иркутске
В Сибири подростки до смерти забили мужчину в его квартире
Иркутские биологи провели исследования экологической катастрофы в Якутии
«У нас зараженный шприц, давайте деньги!»: налетчиков на салон микрозаймов поймали в Черемхове
Убил за 2 миллиона рублей: иркутянин расстрелял приятеля, а затем сбросил его тело в ров с водой
Пострадавшим от наводнения в Иркутской области помогают подобрать жилье
В Братске впервые проходит стажировочная сессия для преподавателей кадетских корпусов
Молодым специалистам и многодетным семьям предоставят соцвыплаты на погашение ипотеки из бюджета Иркутской области
В Братске программу развития транспорта продолжат до полного обновления подвижного состава
Большой Луг и Балаганск приобретут статус сельского поселения
С 29 ноября движение по улице Марии Цукановой в Иркутске будет перекрыто
СК: возбуждено уголовное дело из-за гибели в пожаре отца и его двух сыновей в Иркутской области
В Братске реализуется комплексный план экологических мероприятий
Жрица любви оказалась мошенницей: лже-проститутка из Бурятии деньги брала, а услуг не оказывала
СК начал проверку по ДТП с автобусом, в котором ехали кадеты из Усолья-Сибирского
Юношеский турнир по дзюдо прошел в Братске
Братчанка Ирина Долгова стала заслуженным мастером спорта России
Четырнадцать улиц Иркутска в Октябрьском районе остались без света
Троллейбус №5, проходящий через Академический мост, запустили в Иркутске