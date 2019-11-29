Сгорело все - дом, гараж и машина: в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-29T11:33:05+03:00

Сгорело все - дом, гараж и машина: ночью в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

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Ночью 29 ноября на телефон пожарно-спасательной службы Улан-Удэ поступило сообщение о страшном пожаре. Очевидцы рассказали, что горит частный дом. Спасатели выехали на сложный вызов, а когда приехали на место происшествия, увидели, что практически все было в огне: крыша, веранда и рядом стоящий гараж.

- Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Действовать нужно было без промедления, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Юрий Гребенкин. – Пламя было такой силы, что могло перейти сразу на три соседних дома.

Спасателям понадобилось около часа, чтобы справиться с огнем. В пожаре полностью сгорели жилом дом, гараж и автомобиль, который был припаркован внутри. К счастью, пострадавших и погибших нет. Что стало причиной такого крупного пожара - пока неизвестно. Дознаватели выясняют причины ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU