СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-29T13:09:35+03:00

Плановое отключение электроэнергии: 2 декабря света не будет в Иркутске и Иркутском районе. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В понедельник, 2 декабря в нескольких районах Иркутска и Иркутском районе проведут плановые отключения электроэнергии, - сообщает официальная группа "Иркутской электросетевой компании" в соцсети Facebook.

Итак, на каких улицах придется посидеть без света?

В Правобережном округе с 13.00 до 18.00 без света останутся улицы Бестужева, Каховского, Каштаковская, Освобождения, Писарева, Щедрина, Латвийская, Декабристов, Напольная, Ремесленная и на переулках Пивзаводской, Серова, Решетникова, Учительский. С 9.00 до 17.00 электроэнергии не будет на улицах Талалихина и Нестерова.

В Октябрьском округе с 10.00 до 17.00 не будет света только на улице Ядринцева в домах №86/3 и №86/4.

В Свердловском округе электроэнергии не будет в доме №47 по улице Леси Украинки с 13.00 до 17.00.

В Ленинском округе под отключение попадают улицы Баумана и Севастопольская, там не будет света с 9.00 до 21.00. На переулке 15-й Советский и улице Розы Люксембург электроэнергии не будет с 13.00 до 16.00. В поселке Горького отключат свет с 9.00 до 17.00 на следующих улицах: Беринга, Веселая, Гладкова, Горьковская 1-я, Олонская, Пляжная, Свободы и на переулке Новосельский.

В селе Максимовщина света не будет с 13.00 до 16.00 на улицах Комсомольская, Луговая, Придорожная и на переулках Луговой, Комсомольский.

Также отключат электроэнергию во всем микрорайоне Сергиев Посад с 10.00 до 16.00.

Посмотреть номера домов, которые попадают под плановые отключения, вы можете ниже.

Отключение электроэнергии 2 декабря, Правобережный район Иркутска. Фото: группа "Свет 38" в соцсети Facebook.

Отключение электроэнергии 2 декабря, Правобережный район Иркутска. Фото: группа "Свет 38" в соцсети Facebook.

Отключение электроэнергии 2 декабря в Иркутске и Иркутском районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсети Facebook.

Отключение электроэнергии 2 декабря в Иркутске и Иркутском районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсети Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU