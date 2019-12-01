СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-01T13:11:47+03:00

Автобус упал с моста в реку в Забайкалье: известно о 19 погибших.

Пассажиров упавшего с моста на крышу автобуса в Забайкалье зажало в салоне [видео]

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Трагедия в Забайкальском крае. Днем 1 декабря, в 15. 38 местного времени ( 09.38 Москвы) стало известно о том, что пассажирский автобус «Granbird», который направлялся из города Сретенска в Читу, упал с моста в реку Куенга с высоты 6 метров. В автобусе находилось 43 пассажира и водитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747117" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

-Известно о 19 погибших, автобус упал с большой высоты и перевернулся на крышу, людей зажало сиденьями, - сообщают в ГИБДД Забайкальского края.

Ситуация осложнялась тем, что находившиеся в автобусе люди не могли выбраться из автобуса - их зажало сиденьями. Спасатели помогли им эвакуироваться. Однако лед под автобусом треснул и он вот-вот пойдет ко дну, это осложняет работы.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Но причины трагедии будут выясняться позже, сейчас главное спасти выживших. Их доставляют вертолетами в больницы Нерчинска, Сретенска и Шилки. В Нерчинск доставили шесть пострадавших, трое - две женщины и 12-летний ребенок - доставлены в больницу Сретенска.

ИСТОЧНИК KP.RU