Автобус упал с моста в реку в Забайкалье: известно о 19 погибших
Трагедия в Забайкальском крае. Днем 1 декабря, в 15. 38 местного времени ( 09.38 Москвы) стало известно о том, что пассажирский автобус «Granbird», который направлялся из города Сретенска в Читу, упал с моста в реку Куенга с высоты 6 метров. В автобусе находилось 43 пассажира и водитель.
Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly
-Известно о 19 погибших, автобус упал с большой высоты и перевернулся на крышу, людей зажало сиденьями, - сообщают в ГИБДД Забайкальского края.
Ситуация осложнялась тем, что находившиеся в автобусе люди не могли выбраться из автобуса - их зажало сиденьями. Спасатели помогли им эвакуироваться. Однако лед под автобусом треснул и он вот-вот пойдет ко дну, это осложняет работы.
По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Но причины трагедии будут выясняться позже, сейчас главное спасти выживших. Их доставляют вертолетами в больницы Нерчинска, Сретенска и Шилки. В Нерчинск доставили шесть пострадавших, трое - две женщины и 12-летний ребенок - доставлены в больницу Сретенска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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