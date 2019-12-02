2019-12-02T11:26:47+03:00
Общество

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» сняты все ограничения движения большегрузов

Проезд на федеральной трассе Р-258 "Байкал" запретили из-за сильного снегопада для грузовиков и фур
Виктория ГЕРКО
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На федеральной трассе Р-258 «Байкал» сняты все ограничения для передвижения.На федеральной трассе Р-258 «Байкал» сняты все ограничения для передвижения.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Непростым выдалось утро 2 декабря для автомобилистов Иркутской области. Во всем виноват снегопад: дорог было не видно под толстым слоем снега. Пришлось даже ограничить проезд для грузовиков по трассе Р-258 «Байкал». Водители не могли проехать от 30 до 100 километра - от Шелеховского района до Култука. В экстренном порядке аварийные службы всю ночь расчищали снег.

- Сейчас ограничения на федеральной трассе сняты, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Движение открыто для любого вида транспорта в полной мере.

Только за ночь 2 декабря 800 тонн пескосоляной смеси высыпали на федеральные трассы. Безопасный проезд на федеральных трассах Иркутской области обеспечивали 140 единиц техники, 120 дорожных рабочих. Движение по дорогам Р-255 «Сибирь», А-331 «Вилюй» в Иркутской области по-прежнему открыто для всех видов транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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