СЕГОДНЯ 03:53 2019-12-03T03:53:02+03:00

Пробки в Иркутске 3 декабря 9 баллов: перебраться с левого берега на правый – проблематично. Фото: Яндекс.Пробки

На подъездах к мостам и полтине ГЭС транспорт стоит в пробках

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Казалось бы, после вчерашнего транспортного коллапса на дорогах Иркутска из-за снегопада, плохой видимости и нескольких ДТП, утром 3 декабря должно было быть легче… Ан нет! Сервис Яндекс. Пробки оценивает пробки на улицах города в 9 баллов. «Отрезан» путь для жителей Ленинского округа – заторы на Иннокентьевском мосту, пробки на подъезде к Глазковскому.

Словно запертыми также оказались жители м-на Синюшина гора: и к Академическому мосту не подобраться, хотя на самой переправе движение свободное, и ул. Маяковского на картах расцвечены в красных цвет.

Небольшие заторы на улицах Байкальская, Партизанская, Седова, Депутатская, Красноярская, Декабрьских событий, Баррикад и Рабочего штаба.

Для того, чтобы проехаться по полтине ГЭС с левого берега Ангары на правый придется постоять в пробках на ул. Безбокова, Захарова, Старокузьмихинской.

Заторы и затрудненное движение этим утром также на Качугском тракте на подъезде к Иркутску.

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ИСТОЧНИК KP.RU