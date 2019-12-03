Зря эвакуировали вокзал в Бурятии: в Северобайкальске мужчина сообщил о ложной угрозе
Для чего это было? Шутки ради, проспорил или опаздывал на поезд? Сейчас полицейские Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте выясняют, зачем 39-летней мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил об опасном предмете. Причем, как выяснилось позже, сообщение жителя республики Бурятия было заведомо ложным.
- После звонка пассажиры были эвакуированы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Провели обследование вокзального комплекса.
Опасных предметов не обнаружили ни в вокзале, ни на привокзальной территории. Звонившего задержали быстро. Сейчас полицейские устанавливают мотивы случившегося, ведь если будет заведено уголовное дело «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», мужчину могут лишить свободы на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU