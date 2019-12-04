СЕГОДНЯ 03:49 2019-12-04T03:51:25+03:00

Украли нефрит на 3.6 миллиона рублей: в Бурятии осудили подельников из Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Бурятии три работника геолого-промышленного предприятия – сторож, начальник участка и водитель грузовика – осуждены за кражу нефрита стоимостью 3.6 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Кража чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» было заведено в 2016 году.

Следствие установило, что мужчины тогда вывезли со склада 2380 килограммов этого красивого минерала. Накануне суд вынес окончательное решение по этому делу.

Активно в организации кражи участвовал сторож: ближайшие 2, 5 года ему придется провести в колонии общего режима. Двум его подельникам суд назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

- Приговор в отношении трех жителей Иркутской области вступил в силу, - сообщает пресс-служба Прокуратуры республики Бурятия. – Апелляционная жалоба также была отклонена Верховным судом республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU