2019-12-04T03:51:25+03:00
Происшествия

Украли нефрит на 3.6 миллиона рублей: в Бурятии осудили подельников из Иркутской области

Мужчины вывезли со склада предприятия 2 380 кг минерала
Мария КНЯЗЕВА
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Украли нефрит на 3.6 миллиона рублей: в Бурятии осудили подельников из Иркутской областиУкрали нефрит на 3.6 миллиона рублей: в Бурятии осудили подельников из Иркутской областиФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Бурятии три работника геолого-промышленного предприятия – сторож, начальник участка и водитель грузовика – осуждены за кражу нефрита стоимостью 3.6 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Кража чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» было заведено в 2016 году.

Следствие установило, что мужчины тогда вывезли со склада 2380 килограммов этого красивого минерала. Накануне суд вынес окончательное решение по этому делу.

Активно в организации кражи участвовал сторож: ближайшие 2, 5 года ему придется провести в колонии общего режима. Двум его подельникам суд назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

- Приговор в отношении трех жителей Иркутской области вступил в силу, - сообщает пресс-служба Прокуратуры республики Бурятия. – Апелляционная жалоба также была отклонена Верховным судом республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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