СЕГОДНЯ 06:46 2019-12-04T06:46:41+03:00

Мост обрушился под грузовиком на трассе Усть-Кут – Киренск. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Мост через реку Макаровка сложился пополам в Киренском районе. Все произошло из-за того, что 39-летний водитель большегруза «Скания» проигнорировал дорожный знак о запрете движения грузовиков, и выехал на мост, который сразу под ним обрушился. Теперь, из-за этого, на 76 километре трассы Усть-Кут – Киренск затруднено движение.

- На месте круглосуточно дежурят экипажи ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Полицейские оказывают всю необходимую помощь водителям, в том числе и в виде обогрева.

Добавим, что на участке трассы установили предупреждающие дорожные знаки. Водители легковых автомобилей могут объехать участок через реку Макаровка. Специалисты ликвидируют последствия обрушения моста и восстанавливают движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU