2019-12-04T07:50:34+03:00
Общество

Контрактника из Бурятии наградили за спасение семьи с двумя детьми на пожаре

В сентябре этого года сержант Евгений Грешилов вытащил детей, и их родителей из горящего дома
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Контрактника из Бурятии наградили за спасение семьи с двумя детьми на пожаре. Фото: пресс-служба пресс-служба Восточного военного округаКонтрактника из Бурятии наградили за спасение семьи с двумя детьми на пожаре. Фото: пресс-служба пресс-служба Восточного военного округа
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Переквалифицироваться в спасателя 33-летнему контрактнику из бурятского поселка Заиграево Евгений Грешилову пришлось в сентябре этого года. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала, как Евгений, который служит водителем-химиком в 26-м полку РХБЗ, воинской части №62563, по дороге на службу, увидел горящий дом, и не растерявшись бросился спасать жильцов.

Евгений забежал в ограду дома и начал стучаться в окно. Тут на подоконнике появился ребенок. Мужчина начал кричать ему, что в доме пожар, и вскоре в окно выглянула его мама. Вместе с подбежавшим соседом Петром Сафоновым, Евгений, помог выбраться из охваченного огнем жилища двум ребятишкам и их родителям. Оказалось, те спали, и даже не почувствовали.

На днях, Евгений Грешилов, за свой поступок получил награду от командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, генерал-лейтенанта Михаила Носулева, который вручил Евгению почетную грамоту и ценный подарок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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