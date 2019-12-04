2019-12-04T14:01:26+03:00
Происшествия

Спиленное коллегой дерево убило рабочего в Иркутской области

Не соблюдая технику безопасности, мужчина начал в одиночку пилить дерево
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Спиленное коллегой дерево убило рабочего в Иркутской областиСпиленное коллегой дерево убило рабочего в Иркутской областиФото: Иван ПРОХОРОВ
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Работа одной из бригад лесорубов в Карамском лесничестве Казачинско-Ленского района, закончилась трагедией. Во время рубки лесной просеки геологоразведочного сейсмического профиля, 36-летний мужчина, который выполнял работу раскряжевщика, чтобы выровнить границы просеки, самостоятельно принял решение свалить хвойное дерево. При этом специальных знаний и навыков по валке леса у него не было.

Не соблюдая технику безопасности, мужчина начал в одиночку пилить дерево. Когда оно падало, ударило по голове одного из работников. Пострадавший умер в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.

- Своими действиями обвиняемый нарушил правила безопасности при производстве лесозаготовительных (лесосечных) работ, что повлекло смерть человека, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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