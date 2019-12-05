Пробки в Иркутске утром 5 декабря: 4 ДТП в районе Глазковского моста

СЕГОДНЯ 04:24 2019-12-05T04:25:48+03:00

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Иркутск не перестает «стоять» в пробках по утрам. Четверг, 5 декабря, не стал исключением. Однако, в этот раз причинами заторов стали аварии на дорогах. Так, тяжелее всего приходится с утра жителям Ленинского округа и м-на Синюшина гора. Чтобы выехать с Ново-Ленино или м-на Иркутск-2 в центр города ехать нужно по Иннокентьевскому или Глазковскому мосту.

В районе обеих переправ сегодня случились ДТП. Но, если на Иннокентьевском – всего одно дорожно-транспортное происшествие, то на подъезде к Глазковскому мосту – три, и на самом – одно.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки первое ДТП недалеко от остановки общественного транспорта «Курорт «Ангара»» на улице Боткина, второе – пересечение улиц Боткина и 2-ой железнодорожной, третье – на пересечении Маяковского и 2-ой железнодорожной. И еще одна авария на самом мосту в среднем ряду.

Так затор в Ленинском районе начинается с ул. Трактовой. «Стоят» прилегающие к «маяковке» улицы Гоголя, Пушкина, Профсоюзная, Челнокова.

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ИСТОЧНИК KP.RU