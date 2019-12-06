Из горящего дома пожарные спасли двоих детей под Иркутском

СЕГОДНЯ 03:55 2019-12-06T03:55:06+03:00

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Ничего нет страшнее пожара, вспыхнувшего ночью, когда все спят. Частный дом в поселке Южном под Иркутском загорелся после полуночи. Спасатели получили сообщение о возгорании в 00:28 5 декабря.

- До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались три человека, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Выбравшиеся сообщили, что в здании еще остались дети. Без промедления спасатели бросились в дом. Спустя непродолжительное время пожарные вынесли двоих детей.

Как оказалось, горел цокольный этаж кирпичного строения. Открытый огонь был потушен за несколько минут. В результате возгорания цоколь закопчен полностью, сгорели дрова на площади 5 кв.м. Причины пожара еще предстоит выяснить.

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ИСТОЧНИК KP.RU