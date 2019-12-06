2019-12-06T03:55:06+03:00
Общество

Из горящего дома пожарные спасли двоих детей под Иркутском

Горел частный дом в поселке Южный
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
https://www.irk.kp.ru/online/news/3693716/https://www.irk.kp.ru/online/news/3693716/Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ничего нет страшнее пожара, вспыхнувшего ночью, когда все спят. Частный дом в поселке Южном под Иркутском загорелся после полуночи. Спасатели получили сообщение о возгорании в 00:28 5 декабря.

- До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались три человека, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Выбравшиеся сообщили, что в здании еще остались дети. Без промедления спасатели бросились в дом. Спустя непродолжительное время пожарные вынесли двоих детей.

Как оказалось, горел цокольный этаж кирпичного строения. Открытый огонь был потушен за несколько минут. В результате возгорания цоколь закопчен полностью, сгорели дрова на площади 5 кв.м. Причины пожара еще предстоит выяснить.

Читайте также:

В Братске грабитель ворвался в магазин и напал на 16-летнюю девочку. Это не первое преступление мужчины, ранее он уже был судим за убийство (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз погоды на 6 декабря в Иркутске: без осадков, днем до -4
Каток на острове Конный в Иркутске, откроют 22 декабря
По платежам за вывоз ТКО для предпринимателей Приангарья сделают перерасчет
Годовалый мальчик из Бурятии, который опрокинул на себя самовар с кипятком, скончался в больнице
Лже-сотрудники Роспотребнадзора обманом крадут деньги у жителей Иркутской области
«Это опаснее сигарет» - в Иркутске предлагают запретить продажу жевательного табака
Первоклассника из Иркутска ограбили днем на улице: взрослый выхватил из рук ребенка телефон и сбежал
Продавцы магазина из Улан-Удэ задержали вора, когда он снова пришел за наживой
Подросток из Бурятии украл из игрового автомата около 3 тысяч рублей
Дальнобойщикам из Монголии, попавшим в ДТП в Иркутской области, помогли полицейские
От машины остался только кузов: мужчина из Иркутска угнал автомобиль и поджег его
Иркутский аэропорт получил сертификат соответствия требованиям
В Иркутской области поселки Большой Луг и Балаганск станут селами
Ангарчанка отсудила у химчистки 70 тысяч рублей за испорченные вещи
Как иркутянам вернуть брокерскую комиссию в виде бонусов
Пробки в Иркутске утром 5 декабря: 4 ДТП в районе Глазковского моста
Скорость не выше 10 км/ч: первая ледовая переправа открыта в Иркутской области
Тепло скоро будет: ремонтные работы продолжаются в Рудногорске Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске на 5 декабря: днем -9 градусов
Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл дома «Тамбов»