СЕГОДНЯ 04:48 2019-12-06T04:48:29+03:00

Кибердружины будут следить за преступлениями в Интернете в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Они появятся в 2020 году на базе вузов

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Кибердружины для России – не новинка, это объединения борцов, следящих за чистотой Интернет-пространства. Проект действует уже в 30 регионах нашей страны. Волонтеры следят за контентом сайтов, помогают отслеживать преступления, совершаемые через виртуальную сеть. Так за время их работы было заблокировано более 5000 опасных сайтов. Скоро такие добровольцы появятся и в Иркутской области.

- Дружины будут созданы на базе вузов, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - К работе будут подключены министерство по молодежной политике Иркутской области, пресс-службы.

Сами заблокировать волонтеры ничего не смогут. Таких прав у них не будет. Если участники кибердружины обнаружат что-то неправомерное, они передадут информацию в правоохранительные органы для дальнейшей экспертизы Роскомнадзора, специалисты которого уже примут решение блокировать или удалить ресурс.

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ИСТОЧНИК KP.RU