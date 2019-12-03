СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-03T06:52:50+03:00

Полицейские разыскивают иркутянина, который похитил деньги с карты пенсионерки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Он украл у женщины карту на улице Лермонтова

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О том, что неизвестный мужчина похитил у нее банковскую карту, 64-летняя пенсионерка из Иркутска, сообщила полицейским в ноябре. Женщина рассказала, что лишилась карты на улице Лермонтова в районе остановки «Академгородок». Вскоре с ее счета преступник списал 20 тысяч рублей. С тех пор ведется его розыск.

К слову, мужчина попал на камеры видеонаблюдения в одном из супермаркетов города. Сыщики просят откликнуться всех, кто узнал его или что-либо знает о его местонахождении, сообщить в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU