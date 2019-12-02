Врач "гуглит" диагноз в телефоне: станция скорой помощи в Братске проводит проверку по видео, которое распространилось в соцсетях

По соцсетям гуляет видео, на котором врач скорой помощи из Братска якобы "гуглит" диагноз для грудничка. Однако по ролику трудно понять, что именно говорит женщина - речь тихая, неразборчивая. Слышны лишь отдельные слова: "сукровица", "офтальмологи", "заживет". Позади врача, которая сидит боком, на постели лежит младенец. Эти кадры вызвали бурю негодования в соцсетях. "Комсомолка" попросила прокомментировать ситуацию замминистра здравоохранения Иркутской области Галину Синькову.

- Станция скорой помощи сейчас проводит служебное расследование, потому что там необходимо взять объяснительную с врача, посмотреть документы и в поликлинике запросить документы ребенка, потому что на видео все неразборчиво, понять, о чем там идет речь, невозможно, - говорит Галина Синькова. - Ну а что касается оказания медпомощи ребенку, то от момента приема вызова до обслуживания прошло меньше 20 минут. Поскольку ребенку на тот момент было четыре месяца (сейчас ему уже пять месяцев), то отправили специализированную педиатрическую бригаду. То есть это не фельдшер была, а врач-педиатр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747315" frameborder="0"></iframe> Станция скорой помощи в Братске проводит проверку по видео, где врач якобы "гуглит" диагноз.Видео: группа "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.

Галина Синькова отметила, что никаких нарушений порядков, стандартов медпомощи в данном случае нет. Помощь была оказана, и по ее качеству претензий от мамы не поступало.

- А то, что врач что-то смотрела в интернете, это ведь не противоречит установкам, - поясняет замминистра здравоохранения Иркутской области. - Мы ведь учим студентов, что справочную информацию можно получить в интернете. Например, сейчас все регистры лекарственных средств, вся медицинская библиотека находится в интернете. Это не значит, что врач непрофессиональный. Даже дозировки лекарственных средств для ребенка, они совсем другие. Сейчас сотни синонимов лекарственных средств. Она же назначения делала ребенку. Поэтому я здесь не вижу какого-то нарушения. Завершится служебное расследование, мы посмотрим, что там по фактам будет. Конечно, пользоваться гаджетами непосредственно во время приема ребенка, это не совсем правильно, но в данной ситуации нужно разбираться.

Также Галина Синькова подчеркнула, что абсолютно все врачи имеют сертификаты и соответствующую подготовку.

К слову, в соцсетях мнения по поводу видео разделились - есть и те, кто встали на защиту врача.

- Я узнала этого врача, - пишет одна из сибирячек в комментариях к ролику. - Вызывала скорую своему сыну, и приезжал этот врач. Так вот, огромное спасибо ей, она быстро и грамотно помогла моему ребенку, потом еще сидела и ждала результат, и только когда стало понятно, что сын в безопасности, они поехали. Если она посчитала нужным подсмотреть куда-то, значит, так надо было. Врач очень грамотный, с большим опытом работы.

- Это очень хороший врач скорой помощи, она не однократно помогала моей дочери, и за это я очень благодарен, - пишет другой пользователь интернета. - Не нужно клеветать на людей.

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