Опрокинул на себя самовар с кипятком: годовалый ребенок погиб в Бурятии
Трагическая история произошла на днях в Бурятии. В одном из поселков Баргузинского района годовалый малыш, играя на кухне в гостях у бабушки, дернул за шнур электрический самовар с кипятком и уронил его на себя... Горячая вода вылилась на мальчишку, большая часть тела была обожжена. Врачи боролись за жизнь ребенка, но от страшных ожогов он умер в больнице на следующий день.
- Мальчик проживал в местном поселке с семьей, - выяснили следователи СУ СК России по Республике Бурятия. - Недавно он заболел ветрянкой. Родители, опасаясь заражения их младшего грудничка, на время отправили мальчика погостить у бабушки в соседней деревне.
Проводится доследственная проверка, следователи выясняют, как именно произошла эта трагедия, и почему за малышом не уследили.
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ИСТОЧНИК KP.RU