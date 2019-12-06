2019-12-06T06:31:33+03:00
Происшествия

Опрокинул на себя самовар с кипятком: годовалый ребенок погиб в Бурятии

Трагедия случилась, когда малыш был в гостях у бабушки
Любовь АРБАТСКАЯ
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Годовалый ребенок насмерть обварился кипятком из самовара в БурятииГодовалый ребенок насмерть обварился кипятком из самовара в БурятииФото: Павел ВАСИЛЬЕВ
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Трагическая история произошла на днях в Бурятии. В одном из поселков Баргузинского района годовалый малыш, играя на кухне в гостях у бабушки, дернул за шнур электрический самовар с кипятком и уронил его на себя... Горячая вода вылилась на мальчишку, большая часть тела была обожжена. Врачи боролись за жизнь ребенка, но от страшных ожогов он умер в больнице на следующий день.

- Мальчик проживал в местном поселке с семьей, - выяснили следователи СУ СК России по Республике Бурятия. - Недавно он заболел ветрянкой. Родители, опасаясь заражения их младшего грудничка, на время отправили мальчика погостить у бабушки в соседней деревне.

Проводится доследственная проверка, следователи выясняют, как именно произошла эта трагедия, и почему за малышом не уследили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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