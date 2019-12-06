СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-06T07:44:44+03:00

Полицейские спасли жилой дом от пожара в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Андрей Аюпов и Павел Тютрин вовремя заметили, что горит сарай и баня, помогли эвакуироваться жильцам дома и тушили огонь [видео]

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Для полицейских Андрея Аюповов и Павла Тютрина из поселка Александровск Аларского района обычное ночное патрулирование улиц закончилось геройством. Они спасли от пожара частный дом, вывели на улицу жильцов и помогли потушить горящую баню и сарай.

- Дело было так: патрулируя улицы , сотрудники ГИБДД заметили дым и поехали к дому, - рассказывают в полиции. - Оказалось, горят надворные постройки, сарай и баня. Огонь в любую секунду мог перекинуться на стоящий рядом частный дом, и тогда трагедии не избежали бы.

"Пожар, срочно выходите на улицу!" - крикнули полицейские жильцам дома и их соседям, помогли им эвакуироваться. Параллельно вызвали пожарных и стали сами тушить огонь, таскали ведра с водой.

- К счастью, при пожаре никто не пострадал, и дом не загорелся, - отметили в ГУ МВД России по Иркутской области. - За помощь сельчанам глава местной администрации поблагодарила сотрудников ГИБДД и вручила им грамоты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/748098" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ГИБДД спасли жилой дом от пожара в Аларском районе..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU