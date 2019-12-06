2019-12-06T13:03:36+03:00
Происшествия

Должник из Бурятии спустил собаку на судебных приставов

Кроме того, он размахивал перед приставами металлической трубой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Должник из Бурятии спустил собаку на судебных приставовДолжник из Бурятии спустил собаку на судебных приставовФото: Алексей ФОКИН
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Неприятный сюрприз ждал судебных приставов из Бурятии, после того, как они приехали к 25-летнему жителю Еравнинского района, взыскать с него долг в 30 тысяч рублей. Ранее мужчину оштрафовали за то, что он пьяным сел за руль. Встретил гостей должник недружелюбно. Когда ему предложили проехать в отдел, он схватил в руки металлическую трубу и начал размахивать ей перед приставами. А чтобы не пропустить их во двор своего дома, выпустил из вольера агрессивную собаку.

За это, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». На днях суд вынес ему приговор.

- Теперь его долг увеличится еще на 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП Бурятии. – Именно на такую сумму его оштрафовал суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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