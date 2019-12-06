2019-12-06T13:32:58+03:00
Общество

Главную елку Иркутска откроют 21 декабря

Сейчас сквер готов к празднику на 50%
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Главную елку Иркутска откроют 21 декабряГлавную елку Иркутска откроют 21 декабряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Одно из самых ярких городских событий в предпраздничные дни -открытие главной елки Иркутска в сквере имени Кирова, состоится 21 декабря, в 17.00. Напомним, установка елки в сквере началась еще в середине ноября. В декабре начали завозить лед для монтажа ледяных горок, детского лабиринта и ледяных фигур. Сейчас сквер готов к празднику на 50%. С 7 декабря начнется оформление новогодней иллюминацией. Ну а перед самым открытием, 21 декабря в 13.00 для горожан свои двери распахнет Резиденции Деда Мороза. Она будет работать по 7 января включительно.

- Главная задача - организовать все новогодние мероприятия так, чтобы они оставили у взрослых, и особенно детей только приятные впечатления, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, что оформят к Новому году и остров Конный. Там помимо елки, откроют каток, который будет работать до марта. Торжественное открытие намечено на 22 декабря, в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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