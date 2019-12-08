2019-12-08T12:44:36+03:00
Общество

Инструкторы без образования: прокуратура нашла нарушения при проверке автошкол в Иркутске

Один из автомобилей вышел на линию в неисправном состоянии
Мария КНЯЗЕВА
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Инструкторы без образования: прокуратура нашла нарушения при проверке автошкол в ИркутскеИнструкторы без образования: прокуратура нашла нарушения при проверке автошкол в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники прокуратуры с полицейскими и специалистами службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области провели проверки автошкол в нашем городе. И нашли нарушения.

- Установлено, что не все педагогические работники имеют документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования и обучены навыкам оказания первой помощи, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Также у некоторых учреждений нет нормативных актов о режиме занятий учеников, отсутствуют договоры об оказании платных образовательных услуг.

Стоит отметить, что большинство проверенных машин, используемых для обучения, были в отличном состоянии, их владельцы проходили ТО, аптечки и огнетушители были в комплектах. Только одно ТС ездило по улицам в неисправном состоянии. Владельцу авто и тому, кто выпустил его на линию, выписаны штрафы.

После замечаний и проверки нарушения в автошколах устранили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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