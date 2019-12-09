2019-12-09T10:35:18+03:00
Происшествия

Бонни и Клайд из Сибири: серийная пара грабителей задержана в Ангарске

Они брызгали жертвам в лицо из баллончика и забирали у них ценные вещи
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бонни и Клайд из Сибири: серийная пара грабителей задержана в АнгарскеБонни и Клайд из Сибири: серийная пара грабителей задержана в АнгарскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ценных вещей лишился 44-летний житель Ангарска, и на время потерял зрение. Произошло это после того, как мужчина, ночью встретился на улице с двумя преступниками, которые, брызнув ему в глаза из газового баллончика, ограбили его.

Задержали грабителей по горячим следам. Ими оказались ранее неоднократно судимый 29-летний ангарчанин, который в январе этого года вышел из тюрьмы, и... его 30-летняя подруга. Во время обыска в жилище криминального дуэта полицейские нашли и изъяли похищенные личные вещи и залоговые билеты из ломбардов.

- Выяснилось, что эта пара причастна к пяти таким же преступлениям в Ангарске, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж».

Тем временем, Ангарский городской суд уже избрал парочке меру пресечения. Мужчину отправили под стражу, а его спутницу под подписку о невыезде. Полицейские не исключают, что этот дуэт может быть причастен к таким же преступлениям в других городах Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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