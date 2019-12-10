Пробки утром 10 декабря в Иркутске: на дорогах города 5 ДТП

СЕГОДНЯ 04:14 2019-12-10T04:14:25+03:00

Заторы на подъездах ко всем мостам и плотине

Изменить размер текста: A A

С утра легко добраться до пункта назначения в Иркутске практически не удается никому. Утром 10 декабря в городе пробки 8 баллов. Перебраться с левого берега Ангары на правый сегодня затруднительно.

Чтобы доехать из Ленинского района в центр города придется постоять либо в пробке у Иннокентьевского моста, которая начинается на ул. Олега Кошевого, либо у Иркутного, переехав который автомобилист аккурат попадет в затор у Глазковского моста.

«Стоят» улицы Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Пушкина, Профсоюзная, Челнокова, на ул. Гоголя ситуацию усугубляет ДТП в левом ряду. Небольшой затор и после старого моста на ул. Степана Разина.

Затруднен проезд к Академическому мосту: пробки на ул. Лермонтова и ул. Старо-Кузьмихинская, сообщает сервис Яндекс. Пробки. На ул. Безбокова перед плотиной ГЭС также небольшое столпотворение автотранспорта. Стоит отметить, что протяженная пробка образовалась на ул. Рабочего штаба.

Читайте также:

ДТП в Тулуне: водитель скрылся, сбив на пешеходном переходе 11-летнюю девочку. В этом году полицейские поймали более 200 скрывшихся с места аварий водителей

ИСТОЧНИК KP.RU