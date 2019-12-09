ДТП в Тулуне: водитель скрылся, сбив на пешеходном переходе 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-09T08:28:08+03:00

В этом году полицейские поймали более 200 скрывшихся с места аварий водителей

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Полицейским Тулуна удалось по горячим следам найти водителя, который 8 декабря прямо на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку, и не оказав ей помощи, скрылся с места аварии. Нарушитель уехал после того, как увидел, что ребенок сам поднялся на ноги. Виновника уже оштрафовали.

Полицейские дают неутешительную для пешеходов статистику. Только за этот год, сыщикам удалось задержать более 200 водителей, которые сбив человека, скрывались с места ДТП. Больше всего аварий зафиксировано в Иркутске – 198. Затем идут Иркутский район – 46, Усолье-Сибирское – 27, и Братск – 24.

- В 2/3 случаях скрывшимся автомобилем управляют мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Чаще всего они покидают место аварии при наезде на пешехода, реже в случае серьезных аварий. Также если находились в состоянии алкогольного опьянения. По правилам дорожного движения, при аварии водитель обязан остановиться, включить аварийку, и выставить знак аварийной остановки не менее 15 метров за автомобилем, затем вызвать ГИБДД.

Добавим, что иркутские полицейские продолжает разыскивать водителя кроссовера, который 16 октября этого года насмерть сбил 39-летнюю женщину, на улице Трактовая в районе остановки «Бакалея». Мать погибшей через «Комсомолку» просит лихача сдаться (Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU