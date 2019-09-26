Народное возмущение подействовало: приговор водителю Мерседеса, который насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске, ужесточили

В Иркутске поставлена точка в громком деле о водителе Мерседеса, который в мае этого года насмерть сбил 17-летнего подростка Данилу Зайцева.

"Напомним, это резонансное ДТП произошло 15 мая на улице Байкальской. В районе кинотеатра «Баргузин», 26-летний бармен за рулем Мерса, который как позже показала экспертиза, сел за руль в наркотическом опьянении, не притормозил перед пешеходным переходом, и сбил на нем Данилу, который шел на пробный экзамен. 11-классник отлетел на несколько метров и упал на асфальт, скончался.

Лихач бросает машину и убегает. Фото: "ДТП 38RUS"

Что касается лихача, то он, так и не остановившись, уехал с места аварии. Позже в одном из дворов видеокамера записала, как он бросил машину, и скрылся. Нашли его только на следующее утро.

Следствие шло два месяца. За смерть подростка, нарушителя приговорили к четырем годам колонии-поселения. Такой мягкий, по мнению родителей погибшего приговор, не устроил их. Родные подали апелляцию на то, чтобы водителю Мерседеса увеличили срок, либо отправили в колонию общего режима. 26 сентября Иркутский областной суд вынес окончательный вердикт - те же 4 года, но уже в колонии общего режима. Это куда более жесткий вариант.

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