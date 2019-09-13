4 года в колонии-поселении – не наказание за смерть: одноклассники требуют пересмотреть дело водителя, сбившего на «Мерседесе» школьника у «Баргузина»

Четыре года в колонии-поселении за смерть 17-летнего подростка. Таким приговором, который суд вынес водителю «Мерседеса», в мае этого года насмерть сбившему 11-классника Данилу Зайцева на пешеходном переходе, недовольны остались не только родные школьника, но и многие горожане.

Напомним, 15 мая это резонансное ДТП обсуждал весь Иркутск. На улице Байкальской, в районе кинотеатра «Баргузин», 26-летний водитель Мерса, который как позже показала экспертиза, сел за руль в наркотическом опьянении, даже не притормозил перед «зеброй» и сбил на ней Данилу, который шел на первый в своей жизни экзамен. Парень отлетел на несколько метров и упал на асфальт, скончался. А лихач в это время, не остановившись, удрал с места аварии, бросил машину в соседнем дворе, и скрылся. Искали его всем городом и нашли только на следующее утро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708742" frameborder="0"></iframe> Видео ДТП в Иркутске: Мерседес насмерть сбивает школьника.

Еще до заключения под стражу, водитель, которым оказался иркутский бармен признал свою вину и попросил прощения у родителей погибшего парня. Позже он рассказал, что в ночь перед трагедией гулял на дне рождения друга. Что касается наркотиков, то по мнению лихача, они могли попасть к нему в организм из кальяна. Бармену грозило до 7 лет лишения свободы, но в итоге он отделался 4 годами не самого тяжелого режима заключения, что конечно, не устроило родителей и друзей Данилы. На днях в школе, где учился Данила начали подписывать ходатайство о пересмотре этого уголовного дела.

- Это инициатива родителей наших учеников, - рассказывает "КП-Иркутск" директор школы №17 Ирина Курсакова. – Они тоже не согласны с таким мягким приговором. Боятся, что через четыре года, человек, который сел за руль под наркотиками и насмерть сбил Данилу, выйдет на свободу, и вновь начнет ездить по улицам города. Там где ходят наши дети. Ведь водительских прав его лишили на три года. Кстати, подписывают ходатайство не только наши родители. Приходят даже из других школ. Подписи мы собираем на вахте до 17 сентября.

То, как водитель бросает машину и сбегает, попало на камеру. Фото: "ДТП 38RUS".

Ну а 19 сентября состоится судебное заседание по апелляции родителей Данилы. После приговора они также попросили суд изменить приговор водителю «Мерседеса»

- Надеемся, что ему хотя бы поменяют колонию-поселение на колонию общего режима, - рассказывает отец Данилы Руслан Зайцев. – Ну или увеличили его до 7 лет. Кстати, сам водитель, который до сих пор сидит в СИЗО, попросил перевезти его по месту жительства - в Улан-Удэ. А там за хорошее поведение и домой может на выходные ходить. Когда пройдет полсрока, сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Общался ли я с его стороной после приговора? Нет, на связь с нами больше никто не выходил.

Те, кто постоянно на связи с родителями Данилы Зайцева, так это его школьные учителя и одноклассники. Летом ребята посвятили погибшему другу вальс на последнем звонке.

- Детям было очень тяжело, - заключает Ирина Курсакова. – Даже на выпускном у всех было не столь праздничное настроение. Уверена, мы все будем помнить Данилу всю жизнь…

Погибший Данил. Фото: предоставлено Русланом Зайцевым.

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