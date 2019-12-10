Преступник, расстрелявший криминального авторитета в Иркутске, услышал приговор суда

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-10T11:06:38+03:00

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В Иркутске поставлена точка в громком убийстве, которое произошло в Иркутске летом 2018 года, прямо в разгар рабочего дня. 4 июля, на пересечении улиц Кайской и 2-ой Железнодорожной, на оживленной дороге, казалось после рядового ДТП, произошла перестрелка. Началось все после того, как водитель Тойоты Ипсум, уходя от погони, врезался в дерево. Из преследующей его машины, вышел неизвестный и выстрелил в водителя Тойоты из карабина. Тот упал, и получив контрольный выстрел, скончался на больничной койке от сквозного дробового ранения и потери крови. Когда сыщики стали выяснять личность убитого, оказалось, что перестрелка – отнюдь не дорожный конфликт. Погибший крутился в криминальных кругах.

Полицейские задержали по горячим следам. Им оказался 39-летний местный жительНа днях он услышал приговор суда.

- Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службах Иркутского областного суда, ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU