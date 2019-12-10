В Бурятии медвежатники вынесли сейф, в котором было 2,7 миллиона рублей, а вскрыть его не смогли

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-10T14:15:07+03:00

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Группа преступников из Бурятии украла сейф из кабинета директора. Медвежатники действовали профессионально. Ночью трое грабителей проникли на территорию завода в Закаменске в Бурятии. Затем обезвредили охранника – связали его. И добрались до своей цели – заветного сейфа с деньгами.

- Злоумышленники основательно подготовились – взяли с собой молоток, кувалду и специальную машину. С помощью инструментов они вытащили из стены сейф, внутри которого были деньги и документы, - сообщает ИА Байкал24. - Даже день ограбления они выбрали не просто так – накануне дня выдачи зарплаты. Ущерб составил 2,7 миллионов рублей.

Преступникам удалось совершить кражу, а вот получить деньги - нет. Грабители не смогли вскрыть сейф и спрятали его в поле. Операцию спланировал работник предприятия. 24-летний работник службы безопасности был организатором ограбления. Ему помогали два подельника. На медвежатников завели уголовное дело за разбой. Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU