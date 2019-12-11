2019-12-11T04:05:54+03:00
Общество

Константин Хабенский и Тутта Ларсен озвучили фильм «Байкал. Магия воды»

В Москве прошла премьера фильма
Мария КНЯЗЕВА
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Константин Хабенский и Тутта Ларсен озвучили фильм «Байкал. Магия воды». Фото: группа "Москвариума" в соцсетяхКонстантин Хабенский и Тутта Ларсен озвучили фильм «Байкал. Магия воды». Фото: группа "Москвариума" в соцсетях
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В преддверии Нового года во всех кинотеатрах страны стартуют показы фильма «Байкал. Магия воды» режиссера Анастасии Поповой. А кому-то уже повезло. В Москве прошел закрытый премьерный показ картины на закрытии фестиваля с одноименным названием, который провели на базе «Москвариума».

- Для создания фильма было осуществлено 8 экспедиций на Байкал и 6 – в другие точки планеты, - сообщается на официальном сайте Москвариума. - Зрители увидят путешествие, полное приключений, опасностей и удивительных открытий, глазами малыша нерпы, самого беззащитного, но в то же время отважного жителя байкальских вод.

Так, кроме Байкала зрители увидят природу и жизнь в Индии, Китае, Казахстане, Восточной Африки, Боливии, США. Стоит отметить, что российскую версию ленты озвучили актер Константин Хабенский и телеведущая Тутта Ларсен. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 26 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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