2019-12-11T05:05:58+03:00
Общество

Более 10 финансовых пирамид выявили в Иркутской области

В надежде получить прибыль в такой организации, рискуете потерять все сбережения
Мария КНЯЗЕВА
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Более 10 финансовых пирамид выявили в Иркутской областиБолее 10 финансовых пирамид выявили в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские Иркутской области предупреждают, что финансовые пирамиды – это лишь способ хищения денег, а никак не прибыльное предприятие, в которое стоит вкладывать свои средства. Вступив в ряды вкладчиков такой организации, вы рискуете потерять все свои сбережения.

- Пирамида представляет собой организацию для привлечения денежных средств граждан якобы с целью последующего их возвращения в еще большем размере, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Аферисты обещают от 30 до 60 процентов прибыли. Вместо этого, как правило, высокий доход получает лишь сам организатор проекта. Гражданам необходимо понимать, что организаторы финансовых пирамид не обладают ресурсами для выплаты дивидендов.

Первое время вложившимся приходят дивиденды, но исключительно из средств, которые приносят в фонд новые пайщики. Пирамиды сейчас получают широкое распространение из-за больших возможностей рекламы в сети Интернет. Как правило, они обещают вложить ваши деньги в успешные финансовые проекты, которые известны только им.

- Средний срок работы такой организации - 5 лет, после чего выплаты прекращаются, а собранные средства исчезают, - говорят полицейские. - За последние несколько лет в Иркутской области выявлена деятельность более десятка различных финансовых пирамид, действовавших под личинами микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов.

Расследование уголовных дел – трудоемкий процесс: сотни свидетелей, сотни участников, зачастую из разных населенных пунктов, которые все должны быть опрошены, различные экспертизы, препятствии организаторов таких «фирм» - уничтожение документов, ложные сообщения о кражах в организации и т.д.

В прошлом году суд признал виновным руководителя одной из таких пирамид. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Сейчас в Иркутской области расследуется дело по статье «Мошенничество», пострадали от которого более 40 человек из 14 регионов страны. Общий ущерб - свыше 30 миллионов рублей. Финансовый «магнат» сейчас под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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