2019-12-12T13:46:46+03:00
Общество

"Это не шутки, устроим секс в маршрутке": в Бурятии парочка предалась любви прямо в салоне автобуса

Фотография влюбленных, устроивших ласки в маршрутке, разлетелась по соцсетям
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Это не шутки, устроим секс в маршрутке": в Бурятии парочка предалась любви прямо в салоне автобуса. Фото: "Аноним 03"."Это не шутки, устроим секс в маршрутке": в Бурятии парочка предалась любви прямо в салоне автобуса. Фото: "Аноним 03".
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Двое влюбленных из Бурятии в пылу страсти, видимо, не дотерпели до дома и предались страсти прямо в салоне автобуса. По соцсетям разлетелось фото, как девушка сидит на парне в интимной позе возле окна, а он положил ей руку на бедро. Кстати, голое! Сверху на сибирячке - теплая куртка, на ногах сапоги, а вот брюки, кажется, спущены. Лиц на снимке не видно.

- Нет слов, - комментирует сибиряк, выложивший провокационное фото в группу "Аноним 03" во "ВКонтакте".

Другие пассажиры автобуса, наверняка, тоже были в шоке. Салон уж точно не пустой, на снимке видно, что кто-то сидит впереди влюбленных. Чем закончилась поездка - остается загадкой. Только вот вряд ли парочка насладилась друг другом сполна, без замечаний обойтись не могло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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