"Это не шутки, устроим секс в маршрутке": в Бурятии парочка предалась любви прямо в салоне автобуса
Двое влюбленных из Бурятии в пылу страсти, видимо, не дотерпели до дома и предались страсти прямо в салоне автобуса. По соцсетям разлетелось фото, как девушка сидит на парне в интимной позе возле окна, а он положил ей руку на бедро. Кстати, голое! Сверху на сибирячке - теплая куртка, на ногах сапоги, а вот брюки, кажется, спущены. Лиц на снимке не видно.
- Нет слов, - комментирует сибиряк, выложивший провокационное фото в группу "Аноним 03" во "ВКонтакте".
Другие пассажиры автобуса, наверняка, тоже были в шоке. Салон уж точно не пустой, на снимке видно, что кто-то сидит впереди влюбленных. Чем закончилась поездка - остается загадкой. Только вот вряд ли парочка насладилась друг другом сполна, без замечаний обойтись не могло.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьник убил одноклассницу из-за долга в 70 тысяч рублей, и со своей матерью спрятал ее труп
17-летний изверг из Нижнеудинска, и его 15-летний сообщник отправятся в воспитательную колонию (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU