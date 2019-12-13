Незаконный рынок снесут на улице Баумана в Иркутске
От рынка на улице Баумана в микрорайоне Ново-Ленино останутся только развалины. Решил так суд. Почему? Выяснилось, что здание было построено незаконно – документы у собственника на строительство отсутствуют.
- Администрация Иркутска потребовала снести самовольную постройку. Сделать это должен был собственник, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – Но он не торопился выполнять решение суда. Требования судебных приставов должник игнорировал.
Хозяин самостроя, видимо, думал, что так можно будет не выполнять решение суда. Но зря - торговые ряды придется убрать. Займется этим городская администрация. Собственник самовольной постройки все-таки понесет убытки. Ему придется возместить расходы по сносу и уборке территории от строительного мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU