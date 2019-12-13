СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-13T10:39:41+03:00

Незаконный рынок снесут на улице Баумана в Иркутске. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области

Собственнику рынка придется возместить все расходы из своего кармана

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От рынка на улице Баумана в микрорайоне Ново-Ленино останутся только развалины. Решил так суд. Почему? Выяснилось, что здание было построено незаконно – документы у собственника на строительство отсутствуют.

- Администрация Иркутска потребовала снести самовольную постройку. Сделать это должен был собственник, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – Но он не торопился выполнять решение суда. Требования судебных приставов должник игнорировал.

Хозяин самостроя, видимо, думал, что так можно будет не выполнять решение суда. Но зря - торговые ряды придется убрать. Займется этим городская администрация. Собственник самовольной постройки все-таки понесет убытки. Ему придется возместить расходы по сносу и уборке территории от строительного мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU